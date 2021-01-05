النفط: نخطط لإنتاج 200 مليون قدم من الغاز

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، اليوم الثلاثاء، عن خطط الوزارة التي تهدف الى ادامة وتطوير الانتاج في حقلي الغراف والناصرية ، والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وبمعدل يصل الى (200مقمق) مليون قدم مكعب قياسي باليوم.وذكر المكتب الاعلامي لوكيل الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “ذلك جاء خلال …

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