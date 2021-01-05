أستاذة وأكاديميون في البصرة يرفضون قرارات الحكومة باستقطاع رواتبهم بموازنة عام 2021

2021/01/05 | 13:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم عدد من الأساتذة الجامعيين والأكاديميين في البصرة وقفة احتجاجية لرفض استقطاع رواتبهم في موازنة عام 2021.وقال رئيس نقابة الأكاديميين في البصرة الدكتور حسين العيداني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نواصل تجديد مطالبنا للحكومة المركزية بالعدول عن قرارها بشمول التدريسين والأكاديميين باستقطاعات رواتبهم في موازنة 2021 والذي يعد اجحافا بحق هذه الشريحة العلمية التي تسهم في بناء الاجيال ورفد البلد بالكفاءات المميزة وفي كافة المجالات.واكد العيداني الاستمرار بالتظاهر وان لم تكن هناك استجابة لمطالبنا سنعلن الاعتصامات لحين تحقيق تلك المطالب ./انتهى

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