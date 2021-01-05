نيوزويك: ضحايا كورونا بين قدامى المحاربين يتجاوز عدد قتلى الامريكان في العراق وافغانستان

2021/01/05 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / ترجمة …كشف تقرير لمجلة نيوزويك الامريكية ، الثلاثاء، تصاعد عدد حالات الوفيات بين صفوف قدامى المحاربين بوباء فايروس كورونا وبحسب وزارة شؤون قدامى المحاربين فقد تجاوز عدد ضحايا الوباء عدد قتلى الجنود الامريكان في العراق وافغانستان .ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزارة شؤون المحاربين قولها إن ” عدد الذين توفوا بسبب وباء فايروس كورونا بلغ 6772 مريضا من قدامى المحاربين في رعايتها ، وهذا اكثر من اجمالي عدد القتلى من الجنود الامريكان في العراق بين اعوام 2003 الى 2010 والذي بلغ 6.756 قتيلا “.واضاف ان ” احصائيات وزارة شؤون المحاربين لم تتضمن 95 موظفا توفوا بسبب الوباء في الاشهر الاخيرة ، فيما لم تذكر وزارة الدفاع الامريكية مناطق العيادات أو المستشفيات التي يعمل فيها هؤلاء الموظفين او كيفية اصابتهم بالفايروس”.وتابع أن ” حصيلة الوفيات اليومية بين صفوف قدامى المحاربين بسبب فايروس كورونا في ولاية فيرجينا بلغ 24 حالة وفاة وهو اعلى من معدل الانتحار الذي يبلغ 17 حالة يوميا “.وبين التقرير أن ” من بين 6772 حالة وفاة بسبب فايروس كورونا في ولاية فرجينيا ، كان حوالي 40 بالمائة من هؤلاء يتلقون رعاية للمرضى الداخليين بينما كان الباقون مرضى في المنزل أو في المرافق الطبية الأخرى المتصلة بالنظام الصحي للمحاربين القدامى”.وكانت وزارة شؤون قدامى المحاربين قد ابلغت عن وجود 11545 حالة اصابة بالوباء حتى ليل الاحد الماضي ، فيما لا يزال عدد الحالات أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان لدى وزارة شؤون المحاربين القدامى هذه المرة قبل أربعة أشهر”.يذكر ان حوالي 20.3 مليون شخص في الولايات المتحدة مصابون بوباء فايروس كورونا توفي اكثر من 350 الف شخص حتى الان مما يجعل الولايات المتحدة في طليعة البلدان المصابة عالميا .



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