رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يفوز بولاية ثانية

2021/01/05 | 13:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..فاز رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا، بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على أكثر من 53 بالمئة من الأصوات.وقال ماتياس موروبا رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي بالعاصمة بانغي، “أعلن فوز فوستان آركانج تواديرا، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الجولة الأولى بنسبة 53.9%”.وقال موروبا، إن “النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في نفس اليوم ستعلن في وقت لاحق”.ويكافح تواديرا (63 عاما) لانتزاع السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد من أيدي مليشيات مسلحة منذ توليه السلطة للمرة الأولى في 2016، وذلك بعد ثلاث سنوات من تمرد آخر أطاح بالرئيس السابق فرانسوا بوزيزي.وأُجريت الانتخابات الرئاسية في 27 ديسمبر الماضي على الرغم من هجوم جماعات متمردة حاولت عرقلة التصويت، بعدما رفضت المحكمة الدستورية ترشح بوزيزي.



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