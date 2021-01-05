محمد بن سلمان يخالف إجراءات كورونا لعناق تميم لدى وصوله

2021/01/05 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التزام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإجراءات التباعد الاجتماعي أثناء استقباله لوفود دول مجلس التعاون الخليجي التي وصلت مطار محافظة العلا، صباح الثلاثاء، فقد خالف هذه القواعد لدى وصول أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

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