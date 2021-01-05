ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر

2021/01/05 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة.

وقالت الهيئة في بيان ، إن مفارزها ضبط حاوية كاملة تحتوي على تلك الطائرات الأمر الذي يعد مخالفة لضوابط الاستيراد مشيرة الى ان عملية الضبط جرت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري، بعد ورود معلومات من جهاز الأمن الوطني تفيد بوجود الطائرات المعدة للتهريب والمخبأة خلف البضاعة المصرح بها.

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