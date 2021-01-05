2021/01/05 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رؤساء الشركات الأميركية الكبرى الكونغرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وشدد أكثر من مئة وسبعين من رؤساء كبرى الشركات الأميركية بينهم مدير شركة فايزر الدوائية والمدير القانوني لشركة مايكروسوفت العملاقة على أهمية الانتقال السلمي الهادئ للسلطة، حيث وقعوا على رسالة موجهة للكونغرس للمضي قدما بإقرار نتائج الانتخابات والتصويت على فوز جو بايدن.

وأشار رؤساء الشركات إلى أن محاولات عرقلة هذه العملية تتعارض مع المبادئ الأساسية للديموقراطية مطالبين المعسكرين الديموقراطي والجمهوري بدعم الإدارة المقبلة لمواجهة أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤساء الشركات الأميركية الكبرى تطالب الكونغرس بالمصادقة على فوز بايدن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رؤساء الشركات الأميركية الكبرى تطالب الكونغرس بالمصادقة على فوز بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).