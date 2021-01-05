ميتشار رئيس الوزراء هشام داود يوضح موقفه بخصوص ما تم عرضه في مقابلة تلفزيونية

2021/01/05 | 13:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مستشار رئيس الوزراء للحوار الوطني هشام داود، الثلاثاء، توضيحاً بخصوص ما عُرض مؤخراً في مقابلة تلفزيونية، قائلاً إنه لم يتحدث فيها بصفة رسمية.وذكر داود في بيان : “ظهرت في وسائل الاعلام اخيراً مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي … Readmore

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