اسعار صرف الدولار في السوق العراقية

2021/01/05 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق لليوم الثلاثاء.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 144,750

سعر شراء الدولار 142,750

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2580 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 122,75 دولار

100 باوند 135,98 دولار

100 دولار 742,85 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1938,90$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 50,96 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 47,55 دولار

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