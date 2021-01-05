2021/01/05 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد وزارة المالية توعز باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الجاري”.

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