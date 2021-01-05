اختراق علمي.. “مسدس طبي” يولد جلدا بديلا

2021/01/05 | 13:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بدأ الأطباء في أوروبا والهند استخدام “مسدس طبي” يشكل شبكة واقية تغطي الحروق والجروح، على أمل أن يساعد “بديل الجلد” المرضى على التعافي دون الحاجة إلى وضع ضمادات.

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