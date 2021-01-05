العمليات المشتركة: علاقاتنا مع البيشمركة استراتيجية

2021/01/05 | 13:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي عمل القوات المسلحة مع قوات البيشمركة لحفظ أمن العراق.

وقال اللواء الخفاجي في حوار مع PUKmedia بمناسبة الذكرى الـ 100 على تأسيس الجيش، وينشر لاحقا، إن العلاقات مع البيشمركة مهمة واستراتيجية، مشددا على ان البيشمركة هي حرس الاقليم وهي قوات أقرها الدستور ومسؤولة عن حماية الاقليم.

وأضاف اللواء الخفاجي ان الجيش والبيشمركة يعملات ليل نهار للمحافظة على امن وسلامة البلاد، مشيرة الى ان اشراك البيشمركة في عمل الجيش ومشاركة الجيش في عمل البيشمركة، لافتا الى ان هناك مركز مشترك في اربيل وآخر في العاصمة الاتحادية بغداد، وبين القوتين عمل مشترك ولا توجد أي مشكلة في هذا المجال.

يذكر ان يوم غد الاربعاء 6 كانون الثاني يصادف مئوية تأسيس الجيش العراقي الذي تأسس في 6/1/1921، وكان لعدد من الضباط الكورد في حينه دور بارز في تأسيسه.

PUKmedia / فائق إيزدي

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