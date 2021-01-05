سياسي كردي يطالب بإيقاف عمليات توظيف الكرد غير العراقيين بالإقليم

2021/01/05 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..طالب السياسي الكردي شيرزاد شيخاني، الثلاثاء، بإيقاف عمليات توظيف المواطنين اللاجئين من كرد سوريا وتركيا وإيران في دوائر إقليم كردستان.وقال شيخاني في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “في ظل الأزمة المالية وارتفاع معدلات البطالة والفقر داخل الإقليم لايمكن استغلال توظيف هؤلاء لأغراض سياسية وانتخابية”.وأضاف أن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقوم بتعيين هؤلاء وأصبح أعدادهم كبيرة جدا من أجل استغلال أصواتهم في الانتخابات، وهذه مخالفة كبرى، لآنها بالأساس تقوم بمنحهم الجنسية العراقية دون العودة للحكومة الاتحادية وهو مايخالف الدستور والقانون”.وأشار شيخاني لى أنه “في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين الكرد داخل الإقليم من صعوبة إيجاد فرص العمل والتوظيف تلجأ أحزاب السلطة لمثل هذه الأساليب لاستثمار الأصوات سياسيا على حساب معاناة المواطنين”.انتهى/ 15 ع

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