وفاة الشاعر العراقي الفريد سمعان

2021/01/05 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الثلاثاء، الشاعر والمناضل الفريد سمعان الذي توفى اليوم.وقالت الوزارة في بيانٍ لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “لقد كان الراحل شاعراً ومناضلاً ومثقفاً عاش حقبةً مهمةً من تاريخ العراق كما تعرض إلى السجن بسبب مواقفه المبدئية”.وأضاف البيان، أنه “كان للراحل دورٌ كبيرٌ في رئاسة اتحاد الأدباء والكتاب في العراق في أهم مفصل من تاريخ العراق بعد التغيير”.



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