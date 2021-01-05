وزارة الثقافة تنعى الشاعر الفريد سمعان

2021/01/05 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الثلاثاء، الشاعر العراقي الفريد سمعان الذي توفى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، إنه "لقد كان الراحل شاعراً ومناضلاً ومثقفاً عاش حقبةً مهمةً من تاريخ العراق كما تعرض إلى السجن بسبب مواقفه المبدئية".

وأضاف، "كان للراحل دورٌ كبيرٌ في رئاسة اتحاد الأدباء والكتاب في العراق في أهم مفصل من تاريخ العراق بعد التغيير".

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