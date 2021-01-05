2021/01/05 | 13:31 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بعد تصريحات له عن سليماني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بعد تصريحات له عن سليماني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بعد تصريحات له عن سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).