المنافذ الحدودية تضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2021/01/05 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الهيأة: انه”تم ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة مخالفة لضوابط الاستيراد َوالمنجزة معاملتها الكمركية خلافاً … Readmore

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