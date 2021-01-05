مجهولون يقتلون امرأة وابنها داخل منزلهما وسط البصرة

2021/01/05 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أقدم مسلحون مجهولون، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، على قتل امرأة وابنها داخل منزلهما في محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة وابنها قتلا داخل منزلهما في منطقة نظران وسط محافظة البصرة".

وأضاف، أن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل المرأة وفتحوا النيران عليها مع ابنها، لأسباب مجهولة".

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