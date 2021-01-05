راموس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد

2021/01/05 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الحالي قد رفض تجديد عقده مع المرينجي بالشروط التي وضعتها إدارة النادي.

وسينتهي عقد سيرجيو راموس مع فريقه ريال مدريد الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده.

ويحق للنجم الإسباني سيرجيو راموس التعاقد مع أي فريق آخر بشكل مجاني، على أن ينضم إليه في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة ريال مدريد قد قدّمت عرضاً لسيرجيو راموس لتجديد عقده لمدة موسم واحد بالراتب السنوي الذي يتقاضاه بالوقت الحالي".

ولكن سيرجيو راموس رفض هذا العرض لأنه يرغب في تجديد عقده لأكثر من موسم، بينما ريال مدريد يرغب في تجديد عقد المدافع موسم تلو الآخر حتى يحين موعد اعتزاله.

وأوضحت الصحيفة، أن "قرار سيرجيو راموس الحالي هو رفض العرض المقدم من ريال مدريد، ولكن هذا لا يعني أنه قد أتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن المرينجي".

وأضافت، أنه "بالرغم من المعوقات التي تقف في طريق تجديد عقد سيرجيو راموس، إلا أنه قد يتكرر سيناريو عامي 2015، و2018، ويجدد القائد عقده مع المرينجي".

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