ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار النجف الاشرف

2021/01/05 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار النجف الاشرف الدولي من ضبط مسافر تركي بحوزته طائرة مسيرة يمنع دخولها البلاد قادماً على متن الخطوط الجوية القطرية.

تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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