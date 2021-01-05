2021/01/05 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء، هشام داود، إن “المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها”.واضاف في بيان توضيحي “تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية”، مؤكدا ان “ما ورد في حديثي ينطلق …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يوضح حقيقة تصريحاته للبي بي سي عن سليماني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يوضح حقيقة تصريحاته للبي بي سي عن سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).