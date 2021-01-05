وزارة المالية تطلق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2021/01/05 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوعزت وزارة المالية، الثلاثاء، بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الجاري.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة المالية اوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني 2021”.

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