التعليم تعلن استمرار التقديم للدراسة المسائية لغاية الأربعاء من الأسبوع المقبل

2021/01/05 | 13:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات لغاية الأربعاء من الأسبوع المقبل.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء 2021/1/13”.

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