الفتح: حكومة الكاظمي فشلت بتنفيذ 83% من برنامجها

2021/01/05 | 13:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد تحالف الفتح , الثلاثاء , أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قشلت فشلا ذريعا بتنفيذ البرنامج الحكومي البسيط الذي تعهدت بتنفيذه امام القوى السياسية التي صوتت على حكومته , مشيرا الى ان الحكومة فشلت لغاية الان بتنفيذ 83% من ذلك البرنامج.وقال عضو التحالف النائب حامد ياسين في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لجنة التقييم الحكومي اشرت بعدم تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي البسيط التي تعهدت بتنفيذه حكومة الكاظي امام القوى السياسية التي صوتت للحكومة ” .وأضاف ان “ما أنجزته حكومة الكاظمي من البرنامج سوى 17% وهذه النسبة هي أصلا لمشاريع اوشكت على الانتهاء من قبل الحكومات السابقة وقد تم تجييرها لحكومة الكاظمي”.وأشار ياسين إلى أن “النسبة التي قشلت حكومة الكاظمي بتنفيذها للبرنامج الحكومي هي 83% وهي نسبة تستدعينا الى محاسبة الحكومة برمتها ” .



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