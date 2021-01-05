2021/01/05 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- وقعـت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقود جديدة مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد والشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط لتجهيزها بمُنتجاتها من محولات التوزيع وقواطع الدورة وصناديق الحمايـة .جـاء ذلك خلال زيارة وفد من الشركة برئاسة مديرها العام هـادي علـي طـه : وعدد من المسؤولين فيها إلى مقر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصناعة توقـع عقـوداً لتجهيـز كهربـاء بغـداد وبابـل بمُنتجاتهـا مـن محـولات التوزيـع وصناديـق الحمايـة المركز الخبري الوطني.

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