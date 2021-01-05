دولة عربية تلزم الموظفين بفحص كورونا كل 14 يوما

2021/01/05 | 13:52 - المصدر: يس عراق

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قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات اليوم تطبيق إجراءات جديدة تساعد في التصدي لفيروس كورونا المستجد .وقالت الهيئة إنه سيتم العمل بهذه الإجراءات الجديدة اعتباراً من 17 يناير الجاري.ووفق الهيئة، تلزم الإجراءات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل 14 يوماً وذلك على نفقة الموظف الخاصة .وطبقا للهيئة ، يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على لقاح ” كوفيد – 19″، والموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح “كوفيد 19-” وفق حالتهم الصحية، أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ لهم كل 14 يوماً.وقالت الهيئة إن الإجراءات تشمل موظفي شركات التعهيد وشركات الخدمات العامة والشركات الاستشارية وبيوت الخبرة وما شابه.وذكرت أنه تم توفير لقاح ” كوفيد – 19 ” مجاناً في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة في جميع إمارات الدولة وكذلك المراكز الصحية التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي إضافة إلى عدد من المستشفيات في القطاع الخاص بالدولة.وبحسب “الألمانية” حثت الهيئة كافة الوزارات والجهات الاتحادية على تشجيع وتمكين الموظفين والعاملين لديها للتوجه لأخذ لقاح كوفيد 19- مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار المواطنين.

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