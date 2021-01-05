الكاظمي يجمد عمل أحد مستشاريه بسبب لقاء تلفزيوني

2021/01/05 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تجميد عمل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحوار الوطني هشام داود، بعد حديث له عن الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، اثار فيه جدلاً، بخاصة من قبل الجهات المقربة من طهران.وكان داود قال في مقابلة مع بي بي سي، إن “سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسقا مع العراق …

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