القبض على 4 متهمين وفق مايسمى بالدكة العشائرية

2021/01/05 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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