2021/01/05 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ‌ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بمنع منتسبي الأجهزة الأمنية كافة من الظهور والتصريح في وسائل الإعلام.وأظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة “المركز الخبري الوطني”، أن “الكاظمي وجه بمنع جميع منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية من الإدلاء بأي تصريح يمس الأمن الوطني للبلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



الكاظمي يمنع منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية من الظهور في وسائل الاعلام دون موافقته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الكاظمي يمنع منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية من الظهور في وسائل الاعلام دون موافقته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الكاظمي يمنع منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية من الظهور في وسائل الاعلام دون موافقته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).