“المعلومة” تنشر نص بيان عائلة الشهيد المهندس بمناسبة ذكرى استشهاده

2021/01/05 | 13:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصدرت عائلة الشهيد أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، بيانا أعربت فيها عن شكرها وتقديرها للشعب العراقي بعد الفعاليات الكبيرة في احياء ذكرى شهادة قادة النصر.وفيما يلي نص البيان:( يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)أيها الشعب العراقيّ الأبيّ:إخواننا وأخواتنا:سلامٌ لكم من القلب.إنْ قلنا لكم شكرا فشكرنا لن يفيكم؛ فطالما سطرتم الملاحم في مواجهة النظام البائد الصدّامي، ومن ثَمّ الاحتلال الأمريكي الغاشم، وصولا إلى تحرير أرضنا من دنس التكفيريين والبعثيين والدواعش.تحية لكم من القلب لتجسيد هذا الوفاء العظيم لتضحيات الشهيد الحبيب أبو مهدي المهندس وأعزائه من الحشد الشعبي المظلومين، وأخيه الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الأحبة.فأنتم تلبون نداء الحسين في عاشوراء، وتستذكرون أيام الله، وأنتم الجبل الشامخ الذي لم تنل منه المعاول.نقف إجلالا وإكراما لوقفتكم المشرفة التي هزّت عروش الطغيان، وبكم نسير إلى الهدف الأسمى، ونؤمن كما قال أبو الحشد الشعبي وقائده الشهيد أبو مهدي المهندس:” إننا بهذه العزيمة الحسينية سنوقف أمريكا وأذنابها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا”.انتهى/25

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