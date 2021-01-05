اختلاف بين اقليم كوردستان وبغداد في عيد الجيش

2021/01/05 | 14:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف يوم غد الاربعاء 6 كانون الثاني، ذكرى تأسيس الجيش في العراق، فيما قررت حكومة اقليم كوردستان عدم تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها.

وكانت حكومة اقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي في هذه المناسبة وذلك بحسب جدول العطل الرسمية في الاقليم، لكن ومنذ عامين تمتنع عن تعطيل الدوام الرسمي في هذا اليوم.

وأعلن دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان ان الدوام سيكون رسميا في جميع دوائر ومؤسسات الحكومة يوم الاربعاء 6/1/2021.

يذكر ان يوم غد الاربعاء 6 كانون الثاني يصادف مئوية تأسيس الجيش العراقي الذي تأسس في 6/1/1921، وكان لعدد من الضباط الكورد في حينه دور بارز في تأسيسه.

PUKmedia / خاص

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