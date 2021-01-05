الكمالية: انتحار شاب من مواليد ٢٠٠٣ شنقاً.. و مجهول يهاجم دار خصمه بعبوة!

2021/01/05 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر في شرطة بغداد، بأن قوة أمنية عثرت على جثة شاب مقتول شنقاً في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"ناس"، (5 كانون الثاني 2021): إنه "تم العثور على جثة الشاب داخل غرفته، وهو من مواليد ٢٠٠٣، ذووه تفقدوه واكتشفوا أنه قد انتحر ابلغوا الشرطة بالحادثة وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي".

وأشار المصدر إلى أن "الشاب كان يعمل كاسبا ولا يعاني من مشاكل نفسية وفقا لذويه ".

وعلى صعيد منفصل "تعرض منزل أحد السكان في منطقة الكمالية إلى هجوم بعبوة صوتية"، لافتاً إلى أن "الهجوم وقع ليلا، ولاذ المنفذ بالفرار".

لم يسفر عن الحادثة إصابات أو أضرار بالغة في واجهة الدار".

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