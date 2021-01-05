2021/01/05 | 14:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد متحدث الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أن المستوى المستهدف لتصدير النفط في السنة المالية القادمة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2021، يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا.وأوضح “علي ربيعي” في مؤتمر صحافي، أن الحكومة تؤمن بضرورة إسترجاع حصة ايران في اسواق النفط ولذلك يتم التخطيط على تحقيق المستوى المستهدف.وأشار الى أن العوائد النفطية المتوقعة في السنة المالية المقبلة عند 1,990 تريليون ريال ( رسميا الدولار= 42 الف ريال).



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستهدف تصدير 2.3 مليون برميل نفط يوميا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستهدف تصدير 2.3 مليون برميل نفط يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).