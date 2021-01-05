الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين

2021/01/05 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، مباشرته بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تمت المباشرة بصرف الرواتب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، مشيرا الى انه بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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