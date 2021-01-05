بالوثيقة.. الكاظمي يمنع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور في وسائل الإعلام من دون موافقته

2021/01/05 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (05 كانون الثاني 2021)، بمنع جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من الظهور في المقابلات الإعلامية، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية من الكاظمي.

وتضمنت وثيقة صادرة عن السكرتير الشخصي للقائد العام، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "نؤكد توجيه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، المؤرخ في 8 تشرين الثاني 2020، المتضمن، يمنع منعاً باتاً ظهور جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية من إجراء المقابلات الإعلامية والتصريحات في وسائل الإعلام بشتى أنواعها عن معلومات ومواقف قد يمس بها الأمن الوطني العراقي، إلا بعد استحصال الموافقات الرسمية".

وكان الكاظمي قد وجه في تاريخ 14 حزيران 2020، بمنع منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقادة والآمرين، من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

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