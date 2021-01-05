2021/01/05 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار البصرة الدولي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها في منفذ مطار البصرة الدولي تمكنت من ضبط مسافر تركي بحوزته طائرة مسيرة يمنع دخولها البلاد قادماً على متن الخطوط الجوية القطرية".

وأضافت، أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي الى الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط طائرة مسيرة بحوزة مسافر تركي في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).