صحة ديالى تعلن عن تسجيل اعلى نسبة شفاء تراكمية من فايروس كورونا

2021/01/05 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سجلت دائرة صحة ديالى اعلى نسبة شفاء تراكمية منذ ظهور مرض كورونا في المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان نسبة الشفاء التراكمية من فايروس كورونا بلغت 97% في عموم ديالى وهي الاعلى منذ بروز المرض في آذار الماضي .واضاف ان ديالى سجلت / 63 / اصابة جديدة بمرض كورونا و / 82 / حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى

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