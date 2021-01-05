عمل فني جديـد بمناسبة الذكرى المئويـة لتأسيس الدولة العراقية الحديثة وجيشنا الباسل

2021/01/05 | 14:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية الحديثة وتأسيس الجيش العراقي الباسل ، اعدت امانة بغداد عملا فنيا جديدا لتوثيق هذه المناسبة الوطنية وتخليدا تضحيات مقاتلينا الغيارى الذين سطروا اروع الملاحم والبطولات في الدفاع عن ارض الوطن وامنه وسيادته ./انتهى5

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