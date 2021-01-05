أنباء عن تجميد عمل مستشار رئيس وزراء العراق هشام داوود

2021/01/05 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع اعلامية عراقية نبأ اصدار رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، امراً بتجميد عمل المستشار هشام داود، على خلفية التخرصات الاخيرة التي أدلى بها ...

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