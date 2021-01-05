2021/01/05 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني صحفي مصري يكتب مقالات على موقع قناة الجزيرة القطرية من إهمال طبي في السجن منذ توقيفه في ديسمبر الماضي بحسب ما أفادت لجنة حماية الصحفيين في بيان مساء الإثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة حماية الصحفيين تتهم مصر بإهمال صحة كاتب مسجون منذ ديسمبر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة حماية الصحفيين تتهم مصر بإهمال صحة كاتب مسجون منذ ديسمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).