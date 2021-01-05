المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين

2021/01/05 | 14:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوعزت وزارة المالية، بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الجاري.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "وزارة المالية اوعزت بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني/يناير 2021".

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