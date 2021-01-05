2021/01/05 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، أن الشركة العامة للمعارض العراقية التابعة لها ستحتضن فعاليات معرض “صنع في العراق” والذي سينطلق للمدة من ١٧-٢١/ ١ / ٢٠٢١.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه، قوله: إن “وزارة الصناعة والمعادن ومن مبدأ التعاون المشترك مع وزارة التجارة ستقوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‌” صنع في العراق ” ..



معرض ” نوعي ” لوزارة التجارة قريباً المركز الخبري الوطني.

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