2021/01/05 | 14:08 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، أن الشركة العامة للمعارض العراقية التابعة لها ستحتضن فعاليات معرض “صنع في العراق” والذي سينطلق للمدة من ١٧-٢١/ ١ / ٢٠٢١.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه، قوله: إن “وزارة الصناعة والمعادن ومن مبدأ التعاون المشترك مع وزارة التجارة ستقوم […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” صنع في العراق ” ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” صنع في العراق ” .. معرض ” نوعي ” لوزارة التجارة قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه، قوله: إن “وزارة الصناعة والمعادن ومن مبدأ التعاون المشترك مع وزارة التجارة ستقوم […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص ” صنع في العراق ” ..
معرض ” نوعي ” لوزارة التجارة قريباً المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (” صنع في العراق ” .. معرض ” نوعي ” لوزارة التجارة قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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