وزير خارجية قطر السابق: المرحلة السابقة كانت الأخطر في تاريخ مجلس التعاون الخليجي

2021/01/05 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بإعلان المصالحة وفتح الحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية.

وقال حمد بن جاسم في تغريدة على تويتر إن الازمة بدأت وطالت وها هي انتهت، مضيفا أن تلك المرحلة كانت الأخطر والاصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي، داعيا الجميع الى أخذ العبر وتجنب نشوب مثل هذه الازمات في المستقبل.

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