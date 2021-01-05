صالح: العراق بحاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة

2021/01/05 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي ادت لتصدع منظومة الحكم القائم، مستبعدا تحقيق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من اجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم.

واكد الرئيس صالح ان هناك من يريد ان ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم اوضاع البلاد من دون ان يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن اي وصاية او تدخل خارجي، رافضا ان يكون العراق ساحة صراع الاخرين او منطلقا للعدوان على أحد.

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