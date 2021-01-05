ملعب الميناء.. تحفة جديدة تضاف لملاعب العراق

2021/01/05 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، تواصل الاعمال بملعب الميناء في محافظة البصرة.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة موفق عبد الوهاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاعمال تتواصل في ملعب الميناء بمحافظة البصرة ليكون احد ملاعب كأس الخليج”.

واوضح ان “الملعب يتسع لـ30 ألف مُتفرج واعماله وصلت إلى مَراحلٍ مُتقدمةٍ من الإنجاز”، مشيراً غلى أن “الملعب سيكتمل نهاية العام الحالي”.

يذكر ان كأس الخليج من المؤمل ان تقام في العراق نهاية العام الحالي.



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