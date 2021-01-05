2021/01/05 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- ‌ اعلن النائب عن تحالف سائرون مظفر اسماعيل الفضل عن استحصال الموافقة بفتح منفذ الثغر الحدودي مع ايران بعد متابعة شخصية مع هيئة المنافذ الحدودية ، وقال الفضل في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي ان “دائرة العمليات والخطط التابعة الى هيئة المنافذ الحدودية ومن خلال البحث عن الكتاب المقدم من قبله وافقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يعلن استحصال الموافقات الرسمية لفتح منفذ ” الثغر ” الحدودي مع ايران المركز الخبري الوطني.

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