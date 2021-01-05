شنيشل: لا نملك عصا سحرية لتغيير الزوراء

2021/01/05 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب الزوراء الجديد، راضي شنيشل أن الفريق لا يملك سوى خيار الفوز عندما يواجه الديوانية، غدا لحساب الجولة 13 التي ستقام في ملعب الشعب الدولي.

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