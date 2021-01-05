منفذ حدودي جديد في البصرة مع ايران

2021/01/05 | 14:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن النائب عن محافظة البصرة مظفر اسماعيل الفضل عن استحصال الموافقة بفتح منفذ الثغر الحدودي في المحافظة مع ايران.

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