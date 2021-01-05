ديالى تحبط الاستيلاء على 18 دونم زراعي في محيط بعقوبة

2021/01/05 | 14:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، احباط الاستيلاء على 18 دونم من الاراضي الزراعية في محيط بعقوبة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” لجنة حكومية مشتركة نجحت في احباط محاولة استيلاء احد المواطنيين على قطعة ارض زراعية تزيد مساحتها عن 18 دونم في محيط بعقوبة”.واضاف الحيالي،ان” اللجنة قامت بازالة التجاوز واحالة المواطن للجهات القضائية لافتا الى انه تم احباط محاولات التجاوز على اكثر من 200 دونم في الاشهر الاخيرة في بعقوبة لوحدها ما يظهر حجم التجاوزات التي تعتمد بعضها على اوراق غير رسمية ومحاولة للالتفاف على القانون”.واشار الحيالي الى ان” اهم اسباب التجاوز هي تحويل الاراضي الزراعية ال قطع سكنية وبيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة بشكل مخالف لكل القوانين خاصة وان الاراضي هي بالاساس املاك عامة وتابعة لوزارت وهيئات حكومية وليست ملك صرف داعيا الى تشكيل لجنة عليا لرفع التجاوزات مدعومة بقوات امنية لردع المتجاوزين”.وتعاني ديالى من اتساع ظاهرة التجاوز على الاملاك العامة في السنوات الاخيرة بشكل كبير خاصة مع بروز ازمة السكن ومحاولة البعض تقطيع الاراضي وبيعها للاهالي”.انتهى 25 ف

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