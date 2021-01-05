2021/01/05 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ان الدوام سيكون طبيعيا يوم غد الاربعاء في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم.وقالت الدائرة في بيان ان يوم غد الاربعاء المصادف السادس من الشهر الجاري الدوام سيكون فيه طبيعا ولا توجد عطلة رسمية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إقليم كوردستان : الدوام غدا سيكون طبيعيا ولا توجد عطلة رسمية المركز الخبري الوطني.

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